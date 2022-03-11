冬季帕運》過去5屆共1金→本屆32面獎牌 中國隊突飛猛進的關鍵？

中國冬季帕運代表團。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕冬季帕運持續在北京舉行，中國隊截至昨（10日）已進帳32面獎牌，比起過去五度參加冬奧帕運只累積1面獎牌，表現可以說是突飛猛進，對此外媒也撰文分析點出地主國的優勢。

中國隊在夏季帕運已蟬聯5屆獎牌榜第一名，但過去在冬季項目上的表現就相形失色，自2002年於鹽湖城參與首屆賽事後連四屆都空手而歸，直到上屆的平昌冬奧輪椅冰壺隊拿下首金後，才終結獎牌荒。

請繼續往下閱讀...

不過中國此次身為地主表現相當強勢，昨第10天已累積10金9銀13銅，在獎牌榜上高居第一，韓國媒體《體育朝鮮》就撰文點出中國隊本屆優勢所在。

報導提到，首先中國隊此次因不想洩露實力，捨棄國際大賽、專注在國內的訓練，另外受到疫情影響，冬奧的場地都無法舉辦相關的測試賽，因此外國選手就無法提前適應賽場，也成為中國選手的優勢。

本次舉行越野滑雪的張家口滑雪中心海拔達1600公尺，南韓越野滑雪好手申義賢在完賽後受訪表示，自己好像沒有很適應高原地形，「地勢高會缺氧、難呼吸，需要適應。」

相反地，在冬季帕運展開前，中國好手就對此環境相當熟悉，該媒引述大韓民國身障體育會官員朴承載（박승재，暫譯）說法指出：「聽說中國選手在大賽之前的6個月幾乎沒有回家，一直在張家口滑雪中心進行訓練。」

除場地上的優勢，韓媒也觀察出中國隊致力於發掘潛力選手這點。以冰球項目為例，本屆首度參賽的中國隊，在小組賽與資格賽中兩度扳倒強權捷克，闖進四強，其中24歲的申翼風與22歲的汪之棟高居得分榜前兩位。

《體育朝鮮》指出，從上述兩位年輕選手的活躍可以看出中國在申辦成功後就開始為大賽做準備，另外他們還聘請了上屆索契冬奧銀牌俄羅斯代表隊教練團成員Nikolay Sharshukov來擔任總教練，首度參賽就寫佳績並非偶然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法