傳MLB與球員工會達成暫時性協議 將結束封館

〔中央社〕多家美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟（MLB）已跟球員工會（MLB Players Association）就新的勞資合約，達成暫時性協議，為2022賽季於下月開幕鋪路。

報導指出，雙方同意新的集體談判協議，代表新賽季將於4月7日展開。

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合約尚需雙方正式批准，預料這只會是一種形式。

這份協議使得為期3個月、愈鬧愈激烈的封館得以結束。MLB的2022年球季原訂在3月31日揭開序幕，但因封館而延後。1110311

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