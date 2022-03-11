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NBA》才和杜克同學重聚不久 尼克後衛肩傷本季提前報銷

2022/03/11 08:03

後衛瑞迪許因右肩傷勢，本季宣告提前報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近期拿下3連勝的紐約尼克隊今傳出壞消息，他們今年季中從老鷹交易來的後衛瑞迪許（Cam Reddish）因為右肩受傷，至少得休養6週、錯過16場比賽，本季恐怕已經提前宣告報銷。

稍早尼克在官方粉專宣布壞消息，瑞迪許因右肩關節受傷，將在本季剩下的比賽中缺席，而根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，瑞迪許的傷勢預計要休養只少6週，但沃神也指出，往好處想瑞迪許應該來得及在下季開季前就能康復。

22歲後衛瑞迪許，選秀前與Z.威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（RJ Barrett）並稱「杜克三王」，並在首輪第10順位被老鷹給相中，新秀賽季表現可圈可點，但去年球季飽受傷勢所苦，整年僅出賽26場，本季捲土重來，場均可以貢獻11.9分、2.5籃板，三分命中率37.9%，但因鋒線過於擁擠及未來續約問題遭球隊交易去尼克，和同學巴瑞特重聚。

來到紐約後，瑞迪許再度遇上傷病問題，先受踝傷所苦，近期又碰到右肩問題，來到尼克後出賽15場，場均繳出6.1分、1.4籃板和0.8助攻。

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