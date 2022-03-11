MLB》大谷翔平得救了！ 新規則有望助他挑戰超狂紀錄

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟與球員工會在今天結束長達99天的勞資協議惡鬥，預計將會在美國時間4月7日開啟全新球季，同時也將會是一個162場的完整賽季，這也代表大谷翔平將不會因為賽季延遲導致進入自由市場的時間被多拖一年。

大聯盟在談判時不斷以賽季縮減與延後開季做為籌碼，希望迫使球員工會點頭，在本月2日時才表示確定取消開季前2個系列賽，當時《美聯社》就指出，若球季有15天被取消，大谷翔平要晚一年取得自由球員資格，天使也可能延後與他簽下延長合約的時間，不過今天確定球季將在4月7日展開，也代表大谷翔平的FA資格將不會被延後。

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除此之外，新版勞資協議對大谷翔平來說不只一項利多，包含確定實施國聯DH制度讓大谷翔平將能夠用他在美聯的方式上場，將來也可能禁止守備佈陣（高機率為限縮而非全部禁止），讓大谷翔平能夠全力拉打，同時聯盟預計也會把壘包加大（提升球員盜壘成功與降低受傷的機率），讓他有望挑戰「30轟-30盜」的壯舉，甚至挑戰大聯盟史上第5位單季40轟40盜的球員。

日媒也關注除了大谷翔平以外的其他日本球員，包含仍是自由身的菊池雄星，以及宣布挑戰大聯盟卻運氣不佳遇到封館的鈴木誠也，兩人現在都能在封館結束後與其他大聯盟球團接觸，決定自己的新東家是誰。

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