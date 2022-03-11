NBA》B.西蒙斯交易案換來哈登 D.格林：想都沒想過

哈登來到七六人後重拾過往MVP本色。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）「拒打鬧劇」終於在交易大限前完結，在此之前除了球迷以及球界人士臆測可能去處外，連過去在費城的隊友都曾私下討論這位前狀元會去向何方。

七六人射手D.格林（Danny Green）就坦承，他和隊友在賽季期間都會猜測到底球隊會從B.西蒙斯交易案中得到多少報酬，但從未想過能夠迎來哈登（James Harden），他接受節目訪問表示，「我們不是球隊總經理，不會做最後決策，但我們這整年來都會在飛機上當起地下總管，甚至自嘲自己可能成為交易包裹的一部份。」

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「沒有任何一個人猜想到我們可以得到像哈登這樣級別的球員。」D.格林說道，他也提到，起初他認為B.西蒙斯季前訓練營向球團報到後會留在費城打球，但最終成為泡影。就算七六人總管莫雷（Daryl Morey）向B.西蒙斯祭出多張罰鍰逼迫歸隊，他仍以各種理由拒絕。

雖然B.西蒙斯心意已決不想待在費城，不過莫雷並未急著將他送走，堅持己見向其他球團開出明星球員作為報價，果真讓他等到哈登二度要求交易。七六人在有了這位前MVP助陣後戰績5勝1敗，唯一一敗就是因為哈登缺陣。

D.格林。（資料照，法新社）

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