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足球》俄國遭抵制波蘭直接晉決賽 同組瑞典高呼不公平

2022/03/11 09:03

FIFA響應抵制俄羅斯，讓波蘭受惠直接晉級決賽。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭，引發全球撻伐，體育界持續做出抵制，先前國際足球總會（FIFA）宣布，原本在2022年卡達世界盃歐洲區資格賽將和俄羅斯交手的波蘭，直接晉級決賽，不過這卻讓同組的瑞典不太高興，認為FIFA此舉有失公平，提出抗議。

烏俄戰爭爆發後，體壇祭出各種抵制手段，日前在世界盃資格賽和俄羅斯同在B組的波蘭、捷克和瑞典都紛紛表態不願出賽，最後FIFA決議暫停俄羅斯參加國際足聯和歐足聯的比賽，因此波蘭將直接晉級B組的決賽，屆時將碰上瑞典和捷克的勝方。

波蘭直接晉級，讓瑞典相當不滿，瑞典足協秘書長Håkan Sjöstrand在自家官網表示，他認為從體育角度來看，最公平和理性的方式，應該是為波蘭再找一位新對手，「我理解這會讓FIFA在執行上遇到困難，但所有球隊都應該在同樣條件下戰鬥，並靠著奪下勝利晉級，這樣才是比較公平的做法。」

而FIFA則表示，最初他們的確有想過，讓斯洛伐克來當後捕，但由於賽程等各種情況，要啟用候補計畫難度實在太高，所以最後只好讓波蘭直接晉級。不過正如瑞典索抱怨的，就算他們在小組賽擊敗捷克，但下一場出戰中間就只隔了4天，考慮到球員疲勞或比賽中的一些意外，這樣對首戰輪空直接晉級的波蘭的確是比較有利。

瑞典主帥安德森（Janne Andersson）也表示，雖然他認為抵制俄羅斯是一個很正確的決定，但從運動比賽的角度來看，就這樣直接讓波蘭晉級還是太不公平了，「直接讓波蘭晉級有點太瘋狂了，但無論如何我們會為對上捷克的比賽做好準備，我很想參加世界盃，所以會盡依切所能去實現它。」

不過同樣受到影響的捷克隊卻大器回應，他們認為驅逐俄羅斯是很緊急的決定，因此他們可以體諒FIFA做出這樣決定的理由。

「我相信這是FIFA在考慮過各種可行方式後，所做出最接近公平的決定，當然這對波蘭來說絕對是大大有利，」捷克足協主席Petr Fousek在接受媒體訪問時說道，「但我們就是專注在比賽上，畢竟我們還是得連贏得兩個國家才能參加世界盃，所以這局勢基本上是沒有太大的改變的。」

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