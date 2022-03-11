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體育 籃球 NBA

NBA》出飯店就被噓！B.西蒙斯重返費城狂遭球迷嘲諷（影音）

2022/03/11 09:41

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）本季與七六人鬧得相當不愉快，惹出「拒打」風波，被交易到籃網後，今日首度重返費城，而他也受到七六人球迷的「熱情」歡迎，從踏出飯店的那一刻就一路被噓到球場。

被交易到籃網後B.西蒙斯因背傷至今仍尚未迎來首秀，儘管與前東家七六人之戰無法出賽，但他仍會隨隊坐在板凳席，而他此次重返費城也正如外界預期，遭到球迷狂噓、質問，甚至還有不少球迷在比賽前就圍堵在飯店門口。

B.西蒙斯重返費城。（美聯社）

B.西蒙斯一踏出飯店就被球迷狂噓，另外還有人嘲諷謝謝他把哈登（James Harden）帶來費城，幫助七六人近期打出佳績，也有球迷不停質問B.西蒙斯為何不滿、委屈，喊道：「為什麼藐視七六人球迷？我們支持了你五年，你知道的。」

B.西蒙斯在進到球場後於投籃練習時灌籃，而此舉讓在場的七六人球迷以歡呼方式嘲諷。由於上季季後賽七六人與老鷹的搶7大戰中，B.西蒙斯放棄籃下絕佳的空檔機會，選擇傳球，被指是勝負轉捩點，淪為頭號戰犯，也就在當時與球團關係降至冰點。

而有趣是美媒也特別點出在這15分鐘裡，B.西蒙斯並沒有進行最為人所詬病的投籃。據費城當地媒體報導，七六人還將維安規格升級至季後賽等級。

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