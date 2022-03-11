德國賽》又爆冷！山口茜不敵何冰嬌連霸夢碎 女單兩大種子都出局

大會第二種子日本名將山口茜，竟遭中國何冰嬌直接二淘汰，確定無緣4連霸大業。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列德國羽球公開賽昨在16強賽事陸續傳出爆冷，名列女單頭號種子的世界球后戴資穎意外輸給日本女將高橋沙也加後，大會第二種子日本名將山口茜，竟遭中國何冰嬌直接二淘汰，確定無緣4連霸大業。

新科世界冠軍參山口茜在德國賽首輪以21：14、21：6速斬世界排名48的愛沙尼亞選手克莉絲丁，過去她在德國賽包辦2017、2018、2019年三座冠軍，加上2020、2021年都受到疫情影響停辦，這回將瞄準4連霸壯舉，16強遇上擊敗同胞隊友大堀彩晉級的中國女將何冰嬌。

請繼續往下閱讀...

山口茜生涯和何冰嬌交手13次，狂掃12勝，賽前更保有對戰7連勝的絕對優勢，上次她輸何冰嬌已經要追溯到2017年的年終總決賽，不料這次雙方對決，對戰已4年沒嘗過敗戰滋味的山口茜，去遭遇對手頑強抵抗，從首局就一路落後，雖然一度追到15平，但卻馬上被何冰嬌拉開，先以17：21丟掉首局。

次局前半山口茜勉強還能將比數緊咬，沒想到接下來戰況卻直接呈現一面倒，山口茜打到11：16落後，讓何冰嬌連拿5分直落二收下勝利，也結束對戰7連敗，何冰嬌8強戰的對手將會是泰國一姐伊瑟儂（Ratchanok Intanon），兩人生涯6度交手，何冰嬌取得5勝佔上風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法