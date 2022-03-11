大專棒球》第6隊看這裡! 次級戰場中信有好手可挑

中信金融學院大三王牌投手鄭亦軒，今年有機會投入中職季中選秀。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕110學年度大專棒球聯賽公開二級昨落幕，中信金融學院勇奪第一名，111學年度重返公開一級戰場，陣中王牌投手鄭亦軒拿下象徵大會MVP的功勞獎，大三的他最快球速146公里，接下來將備戰春季聯賽，若準備好就會投入中職季中選秀。

鄭亦軒是台南人，出身安慶少棒、善化青少棒，國二就能飆速141公里，少棒、青少棒時期都曾入選國家隊，升上南英商工投球陷入空前低潮，多半以打者身分出賽，南英教練陳献榮指出，「亦軒打擊有力量，但打不好變化球，投球有球速，只是控球差了點。」

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由於在南英沒有太亮眼成績，鄭亦軒原打算當兵不再打球，後選擇進中信學院延續棒球路，在教練團鼓勵下重返投手丘，這屆大專聯賽公開二級決賽對萬能科大完投8局（中信14:4扣倒勝）失4分拿下勝投，飆速146公里，他以這場關鍵勝投拿到功勞獎。

鄭亦軒身高188公分，體重96公斤，身材條件不俗，棒球生涯開高走低，上大學谷底反彈，在大專聯賽公開二級重拾自信，興起挑戰職棒的念頭，他希望控球能更精準，盼球速飆到150公里。

事實上，不少現役中職球員過去都打過大專聯賽公開二級賽事，例如中信兄弟投手蔡齊哲和外野手李聖裕，兩人畢業於台東大學，富邦悍將投手楊彬畢業於高雄大學，統一獅外野手林焌翰（原名林勝傑）出身義守大學。

另外，下勾投手陳宇宏去年U23世界盃大放異彩，對捷克、巴拿馬都先發6局0責失分拿下勝投，獲選大會防禦率王、勝率王和全明星隊先發投手，他也是大專公開二級出身的選手。

陳宇宏原就讀環球科大，去年大專聯賽公開二級四強決賽，他先對嘉藥大學完投燃燒126球，只失1分拿下勝投，率隊以4:1獲勝，隔天對中華醫大後援2.2局用了39球無失分，領軍以4:0贏球拿到關鍵勝利，幫助環球升上公開一級，他榮獲功勞獎。陳宇宏現於安永鮮物沉潛，今年有機會選秀。

台鋼雄鷹下月提交經營企劃書，若通過常務理事會審核，就能正式成為第6隊，意味至少多了60名本土選手名額，不少業餘球員躍躍欲試，除了鄭亦軒、陳宇宏，包括前U12世界盃小國手、現效力綺麗珊瑚的曾偉恩，前台大王牌左投、現效力安永鮮物的藍翊誠，都希望在即將開打的春季聯賽嶄露頭角，吸引中職球探目光，選秀獲球團青睞指名。

曾偉恩。（資料照，記者陳志曲攝）

藍翊誠。（資料照，藍翊誠提供）

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