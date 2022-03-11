NBA》正式超車米勒！哈登飆進2561顆三分彈成史上第3多（影音）

James Harden passes Reggie Miller for 3rd All-Time in three-pointers made!



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〔體育中心／綜合報導〕七六人「大鬍子」哈登（James Harden）僅差1顆三分球就能超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）的記錄，而今日他在首節飆進三分彈，成為三分球史上第3多的球員。

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日前哈登在與公牛的比賽中達成第2560顆三分球里程碑，追平米勒的記錄，今日他在第一節7分01秒以招牌後撤步飆進三分彈，正式超越米勒，成NBA史上第3多，而米勒本人也在現場進行轉播，並且還身穿哈登的特製球衣慶祝晚輩的成就。

Reggie Miller celebrates James Harden passing him on the all-time 3-point list pic.twitter.com/9wmK2SVdKi — Bleacher Report （@BleacherReport） March 11, 2022

對於這項歷史性的記錄，哈登日前受訪就直言：「在NBA歷史上排第三絕對是一項巨大的成就。」

雖然哈登也坦言認為很難追上第1名的柯瑞，不過對於達到和米勒、艾倫、柯佛（Kyle Korver）眾多傳奇射手的地位他也直呼幸運，他說：「我很有幸能在名單上，並且是排在前幾名。」但也再次重申：「我會盡一切努力追上柯瑞，不過這將會是很難的挑戰阿，老兄。」

三分榜上排第2的傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）有2973顆，而去年12月超車成為新科「三分之王」的柯瑞（Stephen Curry）目前累積有3102顆。

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