日職》向大谷學了很多 巨人新洋投用日語自介卻破功

修梅克。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟累計46勝的35歲右投修梅克（Matt Shoemaker），昨正式結束隔離向讀賣巨人報到，並準備今天進入牛棚練投。由於他在2018年和大谷翔平當過1年隊友，自認適應日本文化沒有問題，只是想用日語向隊友介紹自己外號「Shoe」（鞋子）的時候仍破功，進行文化交流的第一步就小小「受挫」。

修梅克的大聯盟生涯從天使起步，在2014年還創下單季16勝的隊史新人最多勝紀錄，只是後來因一連串傷史影響表現，在2018年季後離開天使，轉戰藍鳥、雙城等隊，但都沒有再繳出雙位數勝投球季。今年他決定轉戰日職，還被日媒視為「巨人爭冠的最後一塊拼圖」。

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在6日抵達日本後，修梅克昨天正式解除隔離出關，在巨人二軍球場進行傳接球等簡單調整，而他配合巨人嚴格的儀容規定，以往招牌的大鬍子也不復見。不過修梅克看來心情很好，除了向日媒表示自己狀況不錯，還表示在和大谷當隊友的時候，曾從他及翻譯水原一平了解到日本棒球的風格和文化，自認適應上沒有問題。

不過修梅克也自爆一段趣事，表示因為自己的外號叫「鞋子」，就先背了鞋子的日文發音，但想跟隊友戶鄉翔征、平內龍太等人自我介紹時，一時間仍忘記該怎麼說，最後以失敗收場，現在大家還是用鞋子的英文發音叫他，「大家都叫我shoe!」

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