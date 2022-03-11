MLB》大撒幣告一段落 大都會可能放棄追求「老大」布萊恩

「老大」布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕MLB新賽季將在美國時間4月7日正式開打，自由市場也在今天重新開市，封館前祭出多發銀彈攻勢的大都會，預計將不會徵詢「老大」布萊恩（Kris Bryant）等大咖球星加盟，將把重心放在增添輪值以及牛棚深度。

《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）表示，大都會在自由市場重啟後將著重增強先發輪值以及厚實牛棚人手，而非找尋大砲等級球員加盟，像是布萊恩以及陣中前明星外野手康佛托（Michael Conforto）都將不在球隊補搶雷達範圍內。

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今年29歲的康佛托，生涯前7個賽季都在大都會度過，但上季表現不如預期，整季僅繳出打擊率2成23、14轟、55分打點，創下繼2016年以來最慘打擊成績單，雖然球團內部仍有風聲希望將他簽回，但普遍認為雙方緣分已盡。

大都會想要得到布萊恩傳聞從去年季中交易大限一路延續至今，去年11月休季也曾傳出球隊積極追求這位4屆明星內野手加盟。上季布萊恩從小熊轉戰巨人，整季繳出打擊率2成65、25轟、73分打點，並有10次盜壘成功。

雖然大都會將補強重心擺在投手群，不過馬提諾也提到，若自由市場仍有頂級野手願意接收短約，像是紅襪強打史瓦伯（Kyle Schwarber）等人，球隊仍會嘗試爭取。

康佛托。（資料照，法新社）

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