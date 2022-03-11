NBA》KD厄文連線飆分、哈登迷航 籃網作客痛快血洗七六人

KD攜手KI痛宰哈登、恩比德領軍的七六人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日作客費城，然而先前因B.西蒙斯（Ben Simmons）與哈登（James Harden）交易案，這次剛好是交易後兩人首度面對前東家，雖然西蒙斯僅隨隊沒上場，不過這場被外界視為「世仇」對決仍被受矚目，作客的籃網靠雙巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）飆分，從開打後就壓著七六人打，最終就以129：100奪勝。

籃網今與七六人正面對決，布魯克林大軍近期表現低迷，靠著「客場限定」的KI一支獨秀，才勉強停留在附加賽席次內，反觀七六人有了哈登後如虎添翼，他出戰球隊迄今保持不敗，而西蒙斯加盟後還未能出戰，今隨隊坐板凳觀戰，也遭費城球迷狂噓。

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西蒙斯交易後首度回到費城主場遭球迷噓聲伺候。（美聯社）

沒想到比賽開打後，外界預期的東部世仇對決不但沒有上演，比賽從上半場就淪為一面倒的屠殺秀，七六人恩比德（Joel Embiid）首節13罰11中獨拿16分，但哈登遇上前東家卻明顯熄火，6投僅1中僅拿下3分。籃網杜蘭特、厄文攜手飆分，在首節打完就以17分領先，次節籃網火力未見停歇，半場命中率高達到64.4%、三分命中率也有55%，碾壓命中率僅27.1%、三分命中率30.8%的七六人，前兩節打完就取得72：51大幅領先。

易籃後，七六人進攻不但沒有起色，主力恩比德還陷入犯規麻煩，讓費城大軍打得更加綁手綁腳，加上籃網射手小柯瑞（Seth Curry）面對前東家毫不手軟，頻頻在三分外線轟炸籃框，幫助籃網持續擴大領先差距，最末節開打籃網又拉出一波6：0攻勢，領先也來到31分，直接宣告比賽進入垃圾時間，對自家球隊失去信心的費城球迷也紛紛開始離場，最終籃網就以29分之差成功踢館七六人。

恩比德。（USA TODAY Sports）

杜蘭特此役17投10中、三分球6投3中，轟下全隊最高25分，還有14籃板與7助攻，厄文砍進5顆三分彈挹注22分，另有5助攻4籃板，小柯瑞則是24分進帳，單場還貢獻高達5次抄截，B.布朗（Bruce Brown）挹注11分，替補的強森（James Johnson）有16分進帳，米爾斯（Patty Mills）則拿10分。

恩比德靠著罰球19投15中雖繳出全場最高的27分，但他今17投5中手感其實相當冰冷，而哈登打得更是荒腔走板，全場17投僅3中，拿下11分6籃板5助攻，和恩比德兩人的正負值都是淒慘的-30。

哈登今面對前東家打得荒腔走板。（美聯社）

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