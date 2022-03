MLB》洋基或道奇？美媒爆佛里曼下家將迅速揭曉

佛里曼。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕明星一壘手佛里曼(Freddie Freeman)近期被爆出與勇士合約談不攏陷僵局,恐無緣當「終生勇士人」,出走傳聞不斷,其中洋基更多次被點名,而隨著封館即將結束,今日紐約媒體再爆料洋基確實將可能會迅速出手,另外也有記者指出道奇也將加入網羅行列。

大聯盟為期99天的封館即將畫下句點,自由市場也將再次重啟,而今日《nj.com》爆料洋基將有可能立即與明星一壘手佛里曼的經紀人聯繫,消息人士指出「他肯定還在談判桌上」意旨洋基將會立即恢復與佛里曼的談判。

此外大聯盟記者摩洛西(Jon Morosi)也爆料,道奇「認真」對佛里曼有興趣,並且也指出棒球圈內認為佛里曼甚至將會是市場重啟後第一個簽約的球員,就摩洛西自己的看法,認為佛里曼不是回勇士就是洋基或道奇。

摩洛西也補充道奇有幾點可能,首先勇士到封館前都還沒搞定留住佛里曼,似乎已經宣告談判破裂,其次佛里曼事實上在南加州長大,第三就是受惠於國聯也將啟用指定打擊DH,可以與去年受傷的左打主砲馬恩西(Max Muncy)有更多的彈性調整。

根據美媒先前爆料,佛里曼希望尋求一張約6年1.8億美元大約。

#Dodgers interest in Freddie Freeman is sincere, based on what I have heard from sources tonight. #Braves and #Yankees obviously are prominent in the Freeman marketplace. Some in the industry believe he could be next major free agent to sign. @MLBNetwork