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F1》頂替遭開鍘俄羅斯車手 丹麥車手：我很驚訝

2022/03/11 12:34

馬格努森（右）回歸哈斯車隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭，全球各界響應抵制行動，F1哈斯車隊也宣布與旗下俄羅斯車手馬澤平（Nikita Mazepin）解約，空缺將由過去曾效力隊上的丹麥車手馬格努森（Kevin Magnussen）頂替，他受訪時也直呼驚訝車隊再次將他找回。

馬格努森曾在2017至2020賽季效力哈斯車隊長達4年，這也是他睽違1年後再度回歸車隊，將與小舒馬克（Mick Schumacher）一同代表車隊並肩作戰，「接到哈斯車隊的電話我非常驚訝，但同時也很興奮，能夠回歸F1賽場並和了解我的團隊再次合作實在太吸引人了。」

馬格努森也對車隊老闆哈斯 （Gene Haas）和領隊史丹納（Guenther Steiner）表達感謝，並表示雙方在2020年賽季結束分道揚鑣後仍維持良好的關係，已經迫不及待要在下周巴林大獎開幕戰代表車隊出賽。

史丹納也提到非常歡迎馬格努森重回隊上，並期待他和小舒馬克和預備車手菲蒂帕爾迪 （Pietro Fittipaldi）率領車隊共創榮耀，「馬格努森是我們過去能取得成功很重要的一部份，尤其在2018年我們創下很亮眼的成績，去年他在其他賽事也證明他仍是一名很優秀的車手，我們很期待他在巴林的表現。」

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