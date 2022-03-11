NBA》柯瑞飆34分完成生涯2萬分！ 勇士扮奧客退金塊奪2連勝

柯瑞單場34分，完成生涯2萬分里程碑。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士作客金塊一役，柯瑞（Stephen Curry）在第三節完成生涯2萬分，末節勇士更打出一波關鍵的13：0攻勢，終場以113：102擊退金塊取得2連勝。

地主金塊今天在首節雖以1分落後勇士，但第二節約基奇（Nikola Jokic）跳出來，單節8分5籃板帶領下打出31：21的優勢，半場打完領先勇士9分。下半場柯瑞手感火燙，第三節單節就投進3顆三分球狂轟18分，再加上約基奇這節吞下3犯遭遇犯規麻煩，勇士打完三節反以88：84超前4分。

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第四節約基奇在重返球場後，金塊的進攻也被活絡起來，剩下5分25秒時約基奇2分得手順利幫助球隊追到98平手，不過勇士節末在柯瑞連得4分，外加波爾（Jordan Poole）2顆外線長射帶領下打出一波13：0攻勢帶走比賽，以11分差踢館成功。

柯瑞與波爾兩人在第四節的關鍵攻勢率領球隊取得勝利。（美聯社）

柯瑞在今天單場豪取34分9籃板，也成為NBA史上第49位拿下生涯2萬分的球員，今天波爾從板凳出發砍進21分，菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）與K.湯普森（Klay Thompson）各有18分進帳。

金塊約基奇今天受到犯規麻煩僅上場31分多鐘，但依舊拿下全隊最高的23分外帶12籃板9助攻，莫里斯（Monte Morris）拿下次高的19分。

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