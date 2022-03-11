NBA》終於見到偶像！小球迷與柯瑞碰面喜極而泣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日前勇士因輪休當家球星柯瑞（Stephen Curry），讓一位在丹佛的小球迷撲空，淚灑球場的畫面在網路上瘋傳，而勇士球團也招待這位小球迷今日到場看球，與偶像柯瑞碰面也令她喜極而泣。

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日前勇士作客金塊，然而球團為避免奔波、冒風險，選擇輪休柯瑞，甚至也沒有隨隊到丹佛，然而當天卻有一位小球迷因此撲空落淚，不過勇士球團也很快做出回應，贈送今日比賽的第一排門票，賽前還獲柯瑞暖心互動，並且簽名、拍照留念，這回小球迷則是因為開心而落淚。

3月8日勇士作客丹佛是去年12月30日金塊因疫情人手不足延賽的補賽，然而隔天勇士回到主場面對快艇後，今日（11日）要再度來到丹佛與金塊交手，等於是四天內兩度造訪丹佛，因此柯爾當時才會決定將柯瑞在內的數名主力輪休。

小球迷當時之所以會這麼傷心除撲空外，據悉，被延賽的那天是這位小女孩的生日，沒想到卻一波數折，還是無緣看到期盼已久的偶像，另外也有記者透露，這家人為了進場看柯瑞炫技還辛苦存錢存了3年。

This young fan was upset Steph isn't playing tonight pic.twitter.com/ErINaQ2DcL — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） March 8, 2022

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