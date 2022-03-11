青年盃》克服賽程延誤天氣炎熱 楊俊瀚200公尺摘金

楊俊瀚（右二）在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組200公尺決賽摘金。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今在新北市全國青年盃田徑公開賽200公尺決賽登場，雖然天氣炎熱加上賽程延誤，但他發揮耐心做好準備，最終跑出20秒79摘金。

楊俊瀚這次在青年盃100公尺決賽飆出10秒04，雖然因為超風速沒能列入全國紀錄，仍是國內無人能及的成績，展現冬訓成果。

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楊俊瀚昨先在200公尺預賽跑出20秒93，今天衝出20秒79，也超越他在港都盃決賽的20秒92。他表示，雖然這兩天的成績不滿意，但跑得比預賽快，有達到預設目標。

不過，今天板橋天氣炎熱加上賽程延誤超過40分鐘，只能在一旁枯等，楊俊瀚表示，這確實會有影響，「但這國際賽也可能發生，這是很好的學習經驗，要學習怎麼快速反應，盡量調整心情，按部就班的把賽前準備做好。」

近兩年受到疫情衝擊，楊俊瀚坦言，備戰上受到不少影響，也是他和教練得面對的課題，畢竟一直訓練難免會感到乏味。不過，今年國內疫情逐漸好轉，賽事陸續恢復，為了備戰杭州亞運，接下來他計畫赴日本參賽。

這次在青年盃100公尺飆出10秒04佳績，楊俊瀚認為，如果今年能把成績一直維持在10秒出頭，還是有機會挑戰跑進10秒內。

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