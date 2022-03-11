中職》這畫面太強 中信兄弟三洋投比「1」合影

中信兄弟三洋投泰迪、德保拉和象魔力（由右至左）。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕中信兄弟今年挑戰二連霸，不但去年季中就已「約」定王牌德保拉，更重金挖角前統一獅洋投泰迪，如今兩大「左右護法」加上另一洋投象魔力都已齊聚屏東中信園區訓練，在球團今天釋出的照片中還比「1」合影，合力問鼎今年總冠軍的企圖心強烈。

兄弟去年拿下隊史第8座總冠軍，更是中信金在2014年接手球隊以來首冠，今年強勢問鼎連霸，光是洋投陣容就相當整齊，包括過去兩季在兄弟拿下32勝的左投德保拉，以及前兩季效力獅隊共拿下12勝且防禦率僅2.51的右投泰迪。德保拉、泰迪和象魔在上週就已陸續解除14+7的隔離、正式隨隊練球，而另一洋砲福來喜則在上月26日抵台。

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德保拉和泰迪目前正為進入開季先發輪值挑戰，德保拉仍是「助總」林威助的開幕戰先發投手人選，就看他能否準備到位，在下週六登場的公辦熱身賽時，他也會登板試身手。至於象魔力的定位在先發或中繼，目前仍尚未決定，若兄弟在開季採3洋投，象魔力也可能從牛棚出發。

泰迪進行牛棚 練投。（中信兄弟提供）

象魔力進行守備練習。（中信兄弟提供）

德保拉（右）和余謙。（中信兄弟提供）



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