青年盃》學弟追上不擔心 陳傑正面看待壓力盼再拚奧運

亞運培訓隊陳傑在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組400公尺跨欄決賽，以51.33的成績拿下第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕「跨欄王子」陳傑今天在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組400跨欄決賽登場，他跑出51秒33摘金，對於今年目標他仍舊期盼打破個人最佳，挑戰杭州亞運頒獎台。

今年青年盃為陳傑新賽季首度參與400跨欄賽事，他在預賽跑出51秒56晉級，今天決賽則是衝出51秒33，而最大勁敵彭名揚則因右小腿緊繃退賽。

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對於決賽表現，陳傑透露，由於昨天跑完其實有點疲勞，今天先以訓練的節奏出賽，從秒數來看其實沒有這麼好，但有達到預設目標。

今年即將滿30的陳傑，看到後輩彭名楊、大甲高中學弟林仲威等人逐漸追上甚至超越自己，他正面看待，「有刺激也有人可以銜接是好事，雖然一剛開始發現有人接近時會有點壓力，但可以學習對方好的訓練方式，我也可以跟他們分享經驗，這樣才會進步。」

至於未來計畫，陳傑透露，今年目標還是想跑出個人最佳，他開玩笑說：「亞運這麼多猛獸，我也必須跑出個人最佳才有機會挑戰前三名。」但他也提到，如果亞運成績不錯，當然還是會繼續拚2024年的巴黎奧運。

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