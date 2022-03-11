網球》談世界第3失控暴打主審椅 納達爾說重話：處分應更嚴厲

茲維列夫失控砸主審椅。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕男單世界第3的德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）日前在墨西哥公開賽拿球拍狠砸主審椅子、出現失控行為，最後被罰4萬美元，並被ATP處以緩刑一年觀察，而史上最多21座大滿貫男單冠軍西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）近日談起此事，罕見說重話，他直言應該給這樣對待網球裁判的球員更加嚴厲的處分。

茲維列夫在上月底的墨西哥賽雙打項目由於最後一分被判界內輸掉比賽，他先是不斷在場上大吼、怒飆髒話，遭主審葛曼尼（Alessandro Germani）計一次違規後，竟爆走直接拿球拍怒敲主審椅子、引發外界強烈譴責，最後ATP以言語侮辱以及違反運動精神兩項規則，祭出4萬美元的罰單，連單、雙打合計3萬1570美元的獎金也遭沒收，且一年內若再犯，將處以禁賽8週、和罰款2萬5千美元罰款。

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而開季迄今未嘗敗績的納達爾，後天（13日）將在印第安泉大師賽中亮相，今在記者會上，他也被問到對於茲維列夫失控舉動的看法，這位35歲的老將說道：「老實說站在我的立場，很難對這件事發表評論，畢竟我跟茲維列夫很好...我很喜歡他，我們也很常一起訓練，我相信他應該知道自己做錯了，能夠早點就意識到這樣是錯的，我覺得對他來說是很正面的事。」

但接著納達爾話鋒一轉，「但從另一方面來看，如果我們不能制定規則或方法，用更嚴厲的方式來對這類行為進行懲處，那做為球員的我們，只會越來越肆無忌憚，我們應該要成為正面的榜樣，尤其是對那些看著我們的孩子來說。」

最後納達爾強調：「我當然不希望看到茲維列夫到處罰，我喜歡他而且我們私交甚篤，但我認為針對這樣對主審裁判施暴的行為，必須接受更嚴厲的處罰，不是僅僅針對他，而是所有想保護網球這項運動的人，想守護這樣運動，我們就必須保護裁判。」

納達爾（右）表示他不希望茲維列夫（左）受罰，但也認為後輩這樣失控的行為應該要得到更嚴厲的處分。（資料照，歐新社）

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