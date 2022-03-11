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T1》從帶領UBA常勝軍到墊底雲豹 總教練王志群如何調整？

2022/03/11 15:10

雲豹總教練王志群（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕王志群過去帶領台灣師大繳出佳績，是UBA常勝軍教頭，本季轉戰T1聯盟領軍全新球隊桃園雲豹得面對勝少敗多的困境，他該如何應對這樣的巨大轉變？

雲豹去年倉促成軍，尋覓人手就是一大難題，也無明確的本土進攻核心，本季2勝12負排聯盟墊底，對於外界的看衰聲浪或是質疑眼光，王志群表示，他不會放在心上，「教練不該害怕，如果我自己都怕了，那怎麼帶領球員？」他表示，自己有著不認輸的個性，儘管現在戰績不理想，但每場比賽就是盡全力，對自己和球員說加油。

生涯首度接掌職籃兵符，王志群也希望運用自己因材施教的能力，先了解每個人的特性，接著充分運用每位球員的條件，努力整合出一支好的團隊，而相較於學生籃球，他認為職籃更強調球員的整體細節和效率。

過去也曾擔任過SBL達欣助教，如今，王志群成為教練團的領頭羊，他認為，其實自己並非一人承擔，而是整個教練團並肩作戰，每人的分工都相當明確，「不只是我，還有其他教練，包含分析師、體能教練、助教等，大家都會一起討論。」

雲豹今天起將在主場中原大學體育館展開3連戰，晚間7點將出戰聯盟龍頭高雄全家海神，週末則要碰到台啤英熊和台南台鋼獵鷹。

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