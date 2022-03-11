青年盃》挑戰全國紀錄差一點 跳高李晴晴：盼亞運為台灣摘金

亞運培訓隊李晴晴在111年新北市全國青年盃田徑公開賽公開女子組跳高決賽，以1公尺83的成績打破大會紀錄，並拿下第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕女子跳高全國紀錄保持人李晴晴，今在新北市全國青年盃田徑公開賽公開女跳高決賽躍過1公尺83打破大會紀錄摘金，之後直接挑戰全國紀錄1公尺91，但三跳都失敗，她坦言有點失落，也深信自己未來一定能再次刷新紀錄。

李晴晴今天從1公尺69開始跳起，接著順利跳過1公尺77，再以1公尺83打破大會紀錄。確定破紀錄也摘金後，李晴晴挑戰1公尺91，第一跳差一點就能過關，但之後兩跳還是失敗收場，李晴晴坦言，有些失落，「我覺得今天自己狀況很好，應該有機會跳過的。」

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李晴晴在去年10月全運會跳過1公尺90締造全國紀錄，且已取得今年世大運、亞運資格，在國內賽事幾乎沒有對手。但她不以此自滿，畢竟國外賽場有更多勁敵，雖然受到疫情影響，前次參加國際賽已經是2019年，但她持續維持訓練強度，「不要停止努力，也把每次練習當成比賽來跳。」

李晴晴認為，自己現階段彈跳力是有機會跳過1公尺91，甚至挑戰1公尺95、2公尺，「國外也有跟我身高差不多的選手跳過這個高度，但現階段我的技術還不夠穩定，要繼續加油，我也相信我能做到。」

為了維持身體狀態，李晴晴生活自律，她透露現在晚上9點左右就會上床休息，「早點休息身體狀況真的比較好，要為了夢想繼續努力。」今年將首度站上世大運舞台，李晴晴表示，希望能夠為台灣贏下獎牌，之後亞運也期待能夠往金牌邁進。

亞運培訓隊李晴晴挑戰全國紀錄失利，仍以1公尺83的成績打破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

亞運培訓隊李晴晴挑戰全國紀錄失利，仍以1公尺83的成績打破大會紀錄。（記者陳志曲攝）

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