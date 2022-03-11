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青年盃》標槍界「最強國中生」！黃潮鴻要挑戰黃士峰紀錄

2022/03/11 15:59

新北市光榮國中黃潮鴻在111年新北市全國青年盃田徑公開賽國中男子組標槍決賽，以76.21公尺的成績打破大會紀錄，並拿下第一名。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕光榮國中國三的黃潮鴻近期成績穩定進步，被視為台灣「雙槍」鄭兆村、黃士峰的接班人，今天他在新北市全國青年盃田徑公開賽國男組標槍決賽繳出76公尺21摘金，他也希望，接下來能朝黃士峰的U18全國紀錄80公尺21邁進。

黃潮鴻在上個月的港都盃繳出75公尺32，打破大會紀錄摘金，今天在青年盃登場，揮別慢熱的情況，第一擲就丟出71公尺11，把他在去年寫下70公尺54大會紀錄送入歷史， 接著在最後兩擲又丟出75公尺39、76公尺21的佳績。

黃潮鴻表示，這場比港都盃好一點，出槍的時候不太吃力都很順暢，「最後一擲就放輕鬆，有點可惜，本來應該可以到77公尺，但被風吹回來，這場都做練習在丟。」黃潮鴻接下來放眼U18的全國紀錄，是由黃士峰在2009年的杜哈世界中學運動會創下的80秒21，希望能在全中運達成目標。

黃潮鴻的教練黃婉婷表示，前陣子針對黃潮鴻的支撐和鞭打動作進行加強，之前練習他已經突破77公尺，會繼續往80公尺邁進，她也認為，黃潮鴻的心態很好，「他是個謙虛的孩子，個性悶騷，私底下比較活潑，但個人沒什麼壓力，就把平常該做的事情做好。」

新北市光榮國中黃潮鴻在111年新北市全國青年盃田徑公開賽國中男子組標槍決賽，以76.21公尺的成績打破大會紀錄，並拿下第一名。（記者陳志曲攝）

新北市光榮國中黃潮鴻在111年新北市全國青年盃田徑公開賽國中男子組標槍決賽，以76.21公尺的成績打破大會紀錄，並拿下第一名。（記者陳志曲攝）

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