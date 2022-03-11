MLB》疑不慎從梯子上摔落 前大聯盟明星左投享年44歲

前大聯盟左投培瑞茲享年44歲。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷經99天的封館終於即將結束，不過棒壇迎來壞消息。前大聯盟左投培瑞茲（Odalis Perez）昨晚於家鄉多明尼加的自家住宅過世，享年44歲。根據《ESPN》報導，培瑞茲的死因疑似為發生意外致死。
目前培瑞茲的真正死因仍有待釐清，不過他的委任律師巴提斯塔（Walin Batista）指出，一切跡象指出培瑞茲可能是獨自在家中不慎從階梯跌落，「他的弟弟在晚上七點回到家時看到他倒在露臺上，可能是不慎從梯子上滑下來跌倒。」
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培瑞茲於1998年在勇士迎來大聯盟處女秀，3年後被交易至道奇。2002年球季繳出防禦率3.00與單季最多的15勝，並在該年入選生涯首度，也是唯一一次的明星賽。他在道奇待了5個球季，隨後轉戰皇家與國民，並在2008年球季擔任國民開幕戰先發，該季結束後就未有大聯盟出賽紀錄。生涯合計投1335局，累積73勝82敗，防禦率4.46。
今日道奇與國民球團也在推特上發文向培瑞茲表達哀悼之意。
The Los Angeles Dodgers mourn the passing of former pitcher and 2002 All-Star Odalis Pérez. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/abX1cgUNNP— Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 11, 2022
Odalis Pérez was our starting pitcher at our 1st game in Nats Park history.— Washington Nationals （@Nationals） March 11, 2022
Our hearts go out to his family and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/r9Y8eJGwv5