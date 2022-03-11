MLB》疑不慎從梯子上摔落 前大聯盟明星左投享年44歲

前大聯盟左投培瑞茲享年44歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟歷經99天的封館終於即將結束，不過棒壇迎來壞消息。前大聯盟左投培瑞茲（Odalis Perez）昨晚於家鄉多明尼加的自家住宅過世，享年44歲。根據《ESPN》報導，培瑞茲的死因疑似為發生意外致死。

目前培瑞茲的真正死因仍有待釐清，不過他的委任律師巴提斯塔（Walin Batista）指出，一切跡象指出培瑞茲可能是獨自在家中不慎從階梯跌落，「他的弟弟在晚上七點回到家時看到他倒在露臺上，可能是不慎從梯子上滑下來跌倒。」

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培瑞茲於1998年在勇士迎來大聯盟處女秀，3年後被交易至道奇。2002年球季繳出防禦率3.00與單季最多的15勝，並在該年入選生涯首度，也是唯一一次的明星賽。他在道奇待了5個球季，隨後轉戰皇家與國民，並在2008年球季擔任國民開幕戰先發，該季結束後就未有大聯盟出賽紀錄。生涯合計投1335局，累積73勝82敗，防禦率4.46。

今日道奇與國民球團也在推特上發文向培瑞茲表達哀悼之意。

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of former pitcher and 2002 All-Star Odalis Pérez. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/abX1cgUNNP — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 11, 2022

Odalis Pérez was our starting pitcher at our 1st game in Nats Park history.



Our hearts go out to his family and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/r9Y8eJGwv5 — Washington Nationals （@Nationals） March 11, 2022

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