MLB》疑不慎從梯子上摔落 前大聯盟明星左投享年44歲

前大聯盟左投培瑞茲享年44歲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟歷經99天的封館終於即將結束,不過棒壇迎來壞消息。前大聯盟左投培瑞茲(Odalis Perez)昨晚於家鄉多明尼加的自家住宅過世,享年44歲。根據《ESPN》報導,培瑞茲的死因疑似為發生意外致死。

目前培瑞茲的真正死因仍有待釐清,不過他的委任律師巴提斯塔(Walin Batista)指出,一切跡象指出培瑞茲可能是獨自在家中不慎從階梯跌落,「他的弟弟在晚上七點回到家時看到他倒在露臺上,可能是不慎從梯子上滑下來跌倒。」

培瑞茲於1998年在勇士迎來大聯盟處女秀,3年後被交易至道奇。2002年球季繳出防禦率3.00與單季最多的15勝,並在該年入選生涯首度,也是唯一一次的明星賽。他在道奇待了5個球季,隨後轉戰皇家與國民,並在2008年球季擔任國民開幕戰先發,該季結束後就未有大聯盟出賽紀錄。生涯合計投1335局,累積73勝82敗,防禦率4.46。

今日道奇與國民球團也在推特上發文向培瑞茲表達哀悼之意。

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of former pitcher and 2002 All-Star Odalis Pérez. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/abX1cgUNNP

Odalis Pérez was our starting pitcher at our 1st game in Nats Park history.



Our hearts go out to his family and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/r9Y8eJGwv5