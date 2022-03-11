NBA》為何湖人選擇續留沃格爾？ 美媒曝前助教成關鍵性因素

沃格爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕由於本季戰績低迷，湖人先前曾被爆出高層希望撤換現任教練沃格爾（Frank Vogel）來改變球隊現況，但最終湖人並未將他開除，對此美媒指出高層最終做出不替換總教練的背後關鍵。

知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在個人的Podcast節目中與另一名記者戴夫（Dave McMenamin）談到湖人總教練的問題，在節目中沃納羅斯基表示，我想大家都會同意假使基德（Jason Kidd）現在還是湖人教練團一員，那高層在季中就會選擇做出教練團的異動，對此戴夫也對這句話感到贊同，同意沃格爾可能會遭基德取代。

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湖人隊內、尤其是詹姆斯（LeBron James）本人對基德有很高的評價，但他現在已經穩坐獨行俠總教練的位置，同時湖人最終的決定也反映出制服組認為目前市場上沒有比沃格爾更好的教練人選，但隨著詹姆斯的年齡增長，球隊必須盡快找到提升競爭力的方法。

先前曾有報導指出去年湖人希望能找來布魯克斯（Scott Brooks）加入球隊教練團，但最後因拓荒者開出更好的薪資條件所以他並未加入湖人。從去年休賽季和本季交易大限都能看出湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）本季在避免球隊繳奢侈稅或花費上有一定的限制。對於一支想拚取冠軍的球隊來說，這樣的限制恐怕會讓他們難以在戰績上更進一步，同時以過去的經驗來看，限縮球隊預算也可能讓詹姆斯認為球隊並未投入所有資源爭冠最終選擇離隊。

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