晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL》四強有3校來自新北 今年誰能抱回冠軍盃？

2022/03/11 16:46

今年HBL四強中，又有3支隊伍來自新北市高校。（南山中學提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「110學年度HBL高中籃球甲級籃賽」四強賽週六、週日登場，決定最後是那支男、女隊伍可以抱回冠軍盃，其中最受囑目的男生組，今年四強中新北的南山、能仁和泰山三隊都有奪冠紀錄，而來自新竹的光復高中這次以頭號種子之姿、要追求校史首冠，只是比賽尚未開始，人人都有機會。

去年在冠軍賽遭逆轉的南山高中，今年捲土重來，教練許時清針對團隊戰力進行整合，甚至請出其恩師、也是南山老教練黃明坤指導，盼記取去年教訓，提升心理素質及場上危機處理能力，絕對是挑戰隊史第8冠的重要關鍵。

傳統強權能仁家商，雖然在複賽時潘偉傑、江品諺兩位主力戰將受傷，球員整體身材屈居劣勢的情況下，仍然同心協力打出強大的進攻球風，在四強賽中不可小覷，南山主力球星宋欣澔與能仁「進攻坦克」史魯齊的對決將是球賽的一大亮點，誰能帶領球隊殺進冠軍戰是所有球迷關注的焦點。

去年衛冕軍泰山高中在多數奪冠主力球員畢業的情況下，今年驚險挺進四強，整體戰力不能與去年相比，球員表現起伏非常大，但許多關鍵時刻，上學年新人王劉宥儇，硬是把逆勢逆轉，教練廖文彬強調要球員把自己準備好，至於是否能重演去年「相信可能、就會可能」的奇蹟，就要看球員的臨場表現。

四強中唯一不是來自新北的新竹光復高中，陣中有本學年HBL最強球員稱號的陳將双，加上隊長張俊生，進攻火力讓對手吃足苦頭，再加上堅實的防守防線，讓對手很難突破。

場邊評論一般看好明天光復應能取勝泰山，但球是圓的，球場上都是10多歲的高中生，在小巨蛋寬廣的空間環境，且夾雜著緊張及興奮感的變異因素，都影響比賽結果，泰山高中放開來打，打敗光復、甚至連霸冠軍，也不是不可能的事，HBL戰況精彩可期，新北市長侯友宜去年就到場看冠軍戰，今年也期待新北3支勁旅能夠有令人驚喜的表現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。