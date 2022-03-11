HBL》四強有3校來自新北 今年誰能抱回冠軍盃？

今年HBL四強中，又有3支隊伍來自新北市高校。（南山中學提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「110學年度HBL高中籃球甲級籃賽」四強賽週六、週日登場，決定最後是那支男、女隊伍可以抱回冠軍盃，其中最受囑目的男生組，今年四強中新北的南山、能仁和泰山三隊都有奪冠紀錄，而來自新竹的光復高中這次以頭號種子之姿、要追求校史首冠，只是比賽尚未開始，人人都有機會。

去年在冠軍賽遭逆轉的南山高中，今年捲土重來，教練許時清針對團隊戰力進行整合，甚至請出其恩師、也是南山老教練黃明坤指導，盼記取去年教訓，提升心理素質及場上危機處理能力，絕對是挑戰隊史第8冠的重要關鍵。

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傳統強權能仁家商，雖然在複賽時潘偉傑、江品諺兩位主力戰將受傷，球員整體身材屈居劣勢的情況下，仍然同心協力打出強大的進攻球風，在四強賽中不可小覷，南山主力球星宋欣澔與能仁「進攻坦克」史魯齊的對決將是球賽的一大亮點，誰能帶領球隊殺進冠軍戰是所有球迷關注的焦點。

去年衛冕軍泰山高中在多數奪冠主力球員畢業的情況下，今年驚險挺進四強，整體戰力不能與去年相比，球員表現起伏非常大，但許多關鍵時刻，上學年新人王劉宥儇，硬是把逆勢逆轉，教練廖文彬強調要球員把自己準備好，至於是否能重演去年「相信可能、就會可能」的奇蹟，就要看球員的臨場表現。

四強中唯一不是來自新北的新竹光復高中，陣中有本學年HBL最強球員稱號的陳將双，加上隊長張俊生，進攻火力讓對手吃足苦頭，再加上堅實的防守防線，讓對手很難突破。

場邊評論一般看好明天光復應能取勝泰山，但球是圓的，球場上都是10多歲的高中生，在小巨蛋寬廣的空間環境，且夾雜著緊張及興奮感的變異因素，都影響比賽結果，泰山高中放開來打，打敗光復、甚至連霸冠軍，也不是不可能的事，HBL戰況精彩可期，新北市長侯友宜去年就到場看冠軍戰，今年也期待新北3支勁旅能夠有令人驚喜的表現。

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