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足球》切爾西老闆遭制裁後獲球迷聲援 英官員：烏克蘭更重要

2022/03/11 17:57

英超切爾西老闆阿布拉莫維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯富豪、英超切爾西老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）昨遭英國政府凍結資產，切爾西出售計畫被迫喊卡，不過現在事態出現轉圜。

阿布拉莫維奇與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）關係密切，烏俄戰爭爆發後先是宣布將俱樂部管理權移交給切爾西慈善基金會，最後決定出售切爾西、並表示會將收入捐給戰爭受害者。

不過昨英國政府祭出制裁手段，凍結包括阿布拉莫維奇等7位俄國寡頭的資產，切爾西球團相關事務將在政府頒發的許可證下繼續運作，不過出售計畫被迫暫停，英媒《Evening Standard》就指出，有球團人士擔心此舉恐會讓球團陷入危機。

對此英國體育部政務次長菲利普（Chris Philp）今接受《Sky News》訪問時表示，政府目前對於切爾西的出售計畫持開放態度，「如果有買家出現，可以跟政府要求另外頒發許可證來讓買賣進行，不過條件是不會有任何金錢流入阿布拉莫維奇其他未被限制的帳戶，他在這筆交易裡不能獲得任何利益。」

另外，昨天英國政府凍結阿布拉莫維奇財產後，除季票持有者不受影響外，未來將不再出售球票、所有相關商品也都停售，球團前景也蒙上陰影，因此今切爾西與諾里奇一役，就有球迷在場邊高喊阿布拉莫維奇的名字以示支持。

對此身為水晶宮球迷的菲利普也向切爾西球迷喊話：「我自己也是足球迷，所以了解球迷跟球隊的關係有多深，我知道阿布拉莫維奇對這支球隊做了很多，但他跟普廷關係密切，烏克蘭現在的狀況、普廷對平民區的轟炸，這些事現在都遠比足球重要。」

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