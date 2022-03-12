HBL四強決賽第一天 今日賽事預告與轉播

南山高中。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日HBL將迎來四強決賽第一天的賽事，分別為男子組光復高中對上泰山高中、南山高中對上能仁家商，女子組則是北一女中對上永仁高中、淡水商工對上陽明高中，喜愛HBL的球迷朋友千萬別錯過今天的轉播囉!

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NBA部分也有四場比賽轉播，第一場是快艇對決老鷹、第二場是騎士對決熱火、第三場是暴龍對決太陽，太陽目前已經成為聯盟第一隻進入季後賽的球隊，他們對上東部第七的暴龍，哪一隊能拿下比賽勝利呢、第四場是巫師對決湖人，目前湖人已苦吞二連敗，狀況相當低迷，詹姆斯（LeBron James）在對上巫師的比賽中能否率隊成功止敗呢?喜愛NBA的球迷朋友記得鎖定轉播囉!

HBL

（男子）

12:00 光復高中 vs.泰山高中

18:00 南山高中 vs.能仁家商

（女子）

10:00 北一女中vs.永仁高中

16:00 淡水商工vs.陽明高中

轉播：東森超視、愛爾達體育2台

NBA

08:30 快艇@老鷹 愛爾達體育1台

09:00 騎士@熱火 緯來體育

10:00 暴龍@太陽 ELEVENSPORTS1

11:30 巫師@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

T1

15:00 台南獵鷹vs.台中太陽

17:30 台啤英熊vs.桃園雲豹

轉播：愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

PLG

14:30 攻城獅vs.鋼鐵人

17:00 夢想家vs.勇士

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

SBL

15:00 璞園vs.台啤

17:00 台銀vs.裕隆

轉播：緯來體育

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