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NBA》不滿快艇合約報價 貝佛利怒批前東家：毫無尊重

2022/03/11 20:10

貝佛利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕防守悍將「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）本季轉戰灰狼後發揮出色，上個月球團也以1年1300萬美金的延長合約留住貝佛利。在灰狼找到新歸屬的他，近日就在Podcast節目上怒批前東家快艇，直言快艇球團對他「毫無尊重」。

貝佛利在「帥哥射手」瑞迪克（JJ Redick）的Podcast節目《The Old Man and The Three》上提到，當初快艇球團對他提出的合約報價令他感到不受尊重，「當時我們闖進西部冠軍賽，這是這支球隊從來沒做到過的。而我打從一開始就在這了，我心想著延長合約應該不是大問題，他們報給我的數字根本是不尊重我。」

貝佛利在去年季後賽遭快艇棄用，球季結束後更直接被打包送往灰熊，隨即又被轉賣至灰狼。對於當時心繫快艇的貝佛利來說相當不是滋味。當時快艇考量到貝佛利成績下滑，且33歲的他過往傷病史也相當豐富，生涯僅一季出賽超過70場，因而將他交易。

不過貝佛利轉戰灰狼後的表現明顯回升，本季能貢獻場均9.1分、4.9助攻、4.3籃板，外帶1.1抄截，也以招牌的鐵血防守，幫助年輕的灰狼在競爭激烈的西部保有一定的競爭力，在獲得延長合約後，他也表示對現在的生活感到滿意。

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