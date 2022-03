NBA》不滿快艇合約報價 貝佛利怒批前東家：毫無尊重

貝佛利。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕防守悍將「瘋狗貝」貝佛利(Patrick Beverley)本季轉戰灰狼後發揮出色,上個月球團也以1年1300萬美金的延長合約留住貝佛利。在灰狼找到新歸屬的他,近日就在Podcast節目上怒批前東家快艇,直言快艇球團對他「毫無尊重」。

貝佛利在「帥哥射手」瑞迪克(JJ Redick)的Podcast節目《The Old Man and The Three》上提到,當初快艇球團對他提出的合約報價令他感到不受尊重,「當時我們闖進西部冠軍賽,這是這支球隊從來沒做到過的。而我打從一開始就在這了,我心想著延長合約應該不是大問題,他們報給我的數字根本是不尊重我。」

請繼續往下閱讀...

貝佛利在去年季後賽遭快艇棄用,球季結束後更直接被打包送往灰熊,隨即又被轉賣至灰狼。對於當時心繫快艇的貝佛利來說相當不是滋味。當時快艇考量到貝佛利成績下滑,且33歲的他過往傷病史也相當豐富,生涯僅一季出賽超過70場,因而將他交易。

不過貝佛利轉戰灰狼後的表現明顯回升,本季能貢獻場均9.1分、4.9助攻、4.3籃板,外帶1.1抄截,也以招牌的鐵血防守,幫助年輕的灰狼在競爭激烈的西部保有一定的競爭力,在獲得延長合約後,他也表示對現在的生活感到滿意。

