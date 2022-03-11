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NBA》時間調配奏效 第3節殺手柯瑞感謝教頭神調度

2022/03/11 17:54

柯瑞。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕3月14日就滿34歲的柯瑞（Stephen Curry），今日雙喜臨門，不但榮膺NBA史上第49位生涯總得分達2萬關卡球星，也率領勇士踢館復仇金塊，賽後這位準壽星感謝教頭神調度，尤其是上場時間調配奏效。

柯瑞賽前離2萬分里程碑，還差28分，而且上半場手感欠佳，7投僅2中，但這位老將易籃後找回準星，14投9中包括3記三分彈破網，其中超遠Logo Shot正好是他此役第28分，勇士也以88：83拉開差距，對戰3連敗後終於討回1勝，避免被金塊「剃光頭」，戰績45勝22負更追上西部第2的灰熊。

據統計，第3節獨取18分的柯瑞，歷史性一投射程長達33英呎（約10公尺），也是他本季第21次逾30英呎（約9公尺）長射，這位2屆年度MVP、3座總冠軍的明星控衛，現已達20006分，並把後勁十足的表現，歸功於總教練調整，尤其柯爾（Steve Kerr）先前「12、6、12、6」的4節上場時間收到成效，「這種調度給我更多時間找到比賽節奏，不但解讀戰術還能保持侵略性。」柯瑞強調，勇士全隊都得參與進攻，「我們需要在第3節展現這種打法，幫助我們找到能量、克服困難。」

柯爾也認為，讓柯瑞帶頭主打第1、3節，第2、4節休息一半的模式，目前或許適合愛將發揮，「我想隨著傷兵陸續歸隊，還會找到贏球的最佳陣容。」

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