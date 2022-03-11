網球》不要說NO WAR！ 烏克蘭天才少女對俄網壇表態有意見

柯絲堤雅克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕19歲的烏克蘭天才少女柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天在印地安泉公開賽首輪鏖戰3盤獲勝，賽後她對俄羅斯網球員近日的「NO WAR」表態感到不以為然。

她表示：「我不喜歡這個口號。你不必清楚政治都能明白正在發生著什麼事，知道是誰在入侵誰、誰在轟炸誰。這是非常清楚明瞭的事情，你不能在這件事上保持中立。」

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「對我來說，『不要戰爭（No War）』可以代表很多事情，代表我們投降放棄就可以停止戰爭，但我知道這從來不是選項之一，對我來說這些宣示沒有任何意義，沒有實質的內容。」

「你想要什麼？你想要烏克蘭輸，俄羅斯贏？還是俄羅斯輸？就像我說過，而我還會再說100次：烏克蘭永遠不會放棄，也許我們最終會輸，但我不覺得會發生。對我而言，No War就是指要烏克蘭放棄。因為我了解普廷，我知道他有多瘋狂，他永遠都不會放棄。我們一直戰鬥、一直戰鬥，這些No War的言論對我而言是傷害，因為它根本沒有實質意義。」

柯絲堤雅克表示：「每次我來到球場見到其他俄羅斯球員，就覺得很傷心，他們現在最大的問題是沒有辦法轉帳金錢──這就是他們討論的話題──在我看來這是不可接受的。」

目前俄羅斯和白俄羅斯的網球員仍能以中立身分參加ATP、WTA以及大滿貫賽事，柯絲堤雅克表示：「我不同意現在採取的行動。去看看其他運動、看看大型運動，他們做了什麼，就是這樣。」她補充，包括足球在內的體育運動採取嚴厲措施，都已將俄羅斯國家隊和俱樂部暫停參加國際比賽。

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