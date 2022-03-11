大專棒球》曾慘輸明新科大27分 清大扳倒天敵奪冠

110學年度大專棒球聯賽一般組今天進行冠軍戰，清華大學以6:4擊敗明新科大奪冠，繼102學年度之後，睽違8年再度稱王。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕110學年度大專棒球聯賽一般組今天進行冠軍戰，清華大學以6:4擊敗明新科大奪冠，繼102學年度之後，睽違8年再度稱王。

清大總教練林琨瀚2008年執教至今，賽後受訪時哽咽表示，這是個人執教清大第3座冠軍，前一次是101、102學年度二連霸，「我的小孩子太可愛了，他們齊心協力，有股使命感。」

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清大從分區排名賽到全國預賽就和明新一路交手，首戰以3：30慘遭明新「扣倒」，上週對戰以0：9吞敗，今天關鍵戰役一舉拿下，林琨瀚指出，原本抱哀兵姿態出擊，沒想到小蝦米真的扳倒大鯨魚，「輸了一整年，贏這場就夠了，就算前面輸他們30分都沒關係。」

此役清大表定先發王牌投手蕭珩一球未投傷退，前一天四強戰投最後3局的鍾享澤緊急接手，此役他熱投86球，完投7局丟4分幫助球隊上演甜蜜復仇記，拿下象徵大會MVP的功勞獎。

連3天出賽用球數逼近300球，為球隊貢獻3連勝，鍾享澤表示，比賽開打前臨危授命仍完成任務，他透露，策略是強調控球和進壘點，「丟給他們打，讓隊友接。」

清大鍾享澤冠軍戰拿下勝投。（大專體總提供）

季軍戰台北海大對文化大學，海大克服3分落後，最後由此役先發投手陳宇傑擊出再見高飛犧牲打，以14：13險勝。

雖然衛冕軍海大本學年只以季軍收場，不過總教練夏隆正賽後說，「明年就是我們的!」他表示，去年3連霸班底多已畢業，陣容出現斷層，這批主力是培養中的一、二年級生，全隊僅14人，能從北區預賽一路打上來要給予肯定。

★110學年度大專棒球聯賽 一般組獎勵名單

★團體獎

第一名：清華大學

第二名：明新科大

第三名：台北海大

第四名：文化大學

★個人獎

打擊獎第一名：台北海大 楊賀程（打擊率0.636）

打擊獎第二名：清華大學 陳嘉佑（打擊率0.583）

打擊獎第三名：明新科大 福地涼正（打擊率0.545）

投手獎：明新科大 吳承晏

全壘打獎：暨南大學 許維恆（1支）

功勞獎：清華大學 鍾享澤

教練獎：清華大學 林琨瀚

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