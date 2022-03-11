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NFL》六年前單膝下跪事件遭封殺 前49人四分衛有意復出

2022/03/11 21:30

卡佩尼克（中）有意重返NFL。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2016年為表達對警察執法暴力事件的不滿，在賽前演奏國歌時單膝下跪，因而遭聯盟封殺至今的舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick），近日於個人推特上傳了一段訓練影片，並寫道「仍在努力」，表明自己還有意願再戰NFL。

現年34歲的卡佩尼克，於2016年球季對戰綠灣包裝工賽前演奏國歌時單膝跪地，以此抗議種族歧視與警察暴力等議題，當時造成美國體壇轟動，卻也引發兩極評論，時任美國總統川普（Donald Trump）更直言「把那王X蛋趕出球場」。而在與49人的合約走完後，卡佩尼克就乏人問津。

近年來卡佩尼克曾多次表態有意重返美足賽場，據美媒報導，卡佩尼克稱自己的身體狀況是近幾年來最佳，也持續保持訓練。然而《NBC Sports》寫手弗洛里奧（Mike Florio）就撰文指出，卡佩尼克重返NFL的大門已經關上，原因是沒有球隊會想在一個已經六年沒實戰的四分衛身上賭一把。

弗洛里奧也提到，西雅圖海鷹曾於2017年與卡佩尼克接觸，並讓其參與試訓，不過考量到不希望衝擊到陣中明星四分衛威爾森（Russell Wilson）的先發地位而作罷。儘管日前威爾森已被交易至丹佛野馬，海鷹簽下卡佩尼克的機率仍相當低。對於即將滿35歲的卡佩尼克來說，復出之路可說是困難重重。

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