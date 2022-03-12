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冬季帕運》「每天擔心家人是否還活著...」烏克蘭隊寫歷史最佳紀錄

2022/03/12 07:06

烏克蘭帕運代表團。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯上月入侵烏克蘭、造成無數死傷，該國目前已逾200萬難民被迫逃離家園，與此同時冬季帕運持續在北京進行，烏克蘭選手忍住悲痛為祖國奮戰寫下史上最佳成績，代表團主席坦言，戰爭成為選手最大的動力。

截至昨天（11日），烏克蘭在前8天的賽程共進帳9金10銀6銅，一共25面獎牌追平歷史紀錄，金牌數則已寫下新猷。對於該國運動員在戰火中艱辛抵達北京、家鄉深陷危難之際還能繳出如此表現，烏克蘭帕委會主席舒克維奇（Valerii Sushkevych）受訪時也有感而發。

「戰火是我們能拿到好成績的原因之一，我們先前有一天進帳9面獎牌、還有兩個項目橫掃頒獎台，這件事從來沒有發生過，」舒克維奇表示，「在最近的世界盃，這些選手都拿到5或6名，1月的世錦賽我們也空手而歸，戰爭是很大的動力。」

雖然看似滿載而歸，但每位烏克蘭運動員踏上頒獎台的路程都不容易，過去兩週幾乎是寢食難安，每天都深怕家鄉又傳來壞消息，「他們每天早上都會打給父母、祖母或女兒，非常害怕得不到回音，」67歲的舒克維奇受訪時說道：「這就是我們目前的現實，每日每夜都在擔心家人是否還活著，在戰爭的恐懼下生活真的非常可怕。」

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