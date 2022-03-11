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網球》恭喜李羽芸！曼谷衛冕笑捧青少女雙第14冠

2022/03/11 20:51

李羽芸在曼谷幸運地衛冕。（蔡怡甄提供）　

〔記者梁偉銘／綜合報導〕泰國曼谷暖武里舉行的國際青少年J1女雙決賽，芳齡17歲的台灣新星李羽芸天助自助，由於澳洲頭號種子老冤家腰傷退出，讓她兵不血刃衛冕，笑捧生涯第14座女雙冠軍。

李羽芸自去年11月底出國征戰，繼印度浦那、祕魯利馬奏捷，如今贏得第3座雙打金盃，國際青少女排名可望從111躋身92，首闖百大關卡，「這3個多月進步很多，希望法網或溫網開打前，再接再厲前進到50名。」

前年3月，李羽芸與中國黃嘉琪在暖武里首度奪冠，去年賽事因疫情停辦，今年李羽芸搭配地主塔拉魯德（Lanlana Tararudee），「台泰聯軍」直落2連闖3關，決戰遭澳網青少女雙首輪曾擊敗她的坎佩納爾絲-波茲（Charlotte Kempenaers-Pocz）／普雷絲頓（Taylah Preston）但人高馬大的坎佩納爾絲-波茲因腰傷退出，冠軍拱手讓給李羽芸組合。　

重返東南亞幸運地，李羽芸有感而發：「很喜歡這裡，13歲時ITF國際青少年賽事就從這裡打起，首座J1冠軍也是，感覺像是第2個家。」

李羽芸在曼谷幸運地衛冕。（蔡怡甄提供）　

李羽芸在曼谷幸運地衛冕。（蔡怡甄提供）　

李羽芸在曼谷幸運地衛冕。（蔡怡甄提供）　　　　　

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