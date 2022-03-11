MLB》勞資談判有多重要？ 洋基王牌有感而發

柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著封館結束，大聯盟球員們也將歸隊參與春訓，對此洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）受訪時談到了這次談判的重要性及終於能打球的心情。

柯爾在接受《The Athletic》記者Lindsey Adler訪問時表示：「我很期待能重回工作崗位，打棒球是我們都喜愛的事，即使只是春訓沒打都會很難受。過去三年我們面臨很多不確定性及挑戰，但球員們仍非常期待能在球迷們面前重返賽場。」

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在談完重返球場的興奮後，柯爾身為一個聯盟具代表性的球星當然也談到了關於這次勞資談判的重要性，對此他表示：「我過去曾親身體會過這個體系中的缺點，包含那些有時痛苦，有時美好的仲裁經驗及後續投身自由球員市場的所有過程。我並沒有從這次的談判中獲得任何好處，但在經歷了這一切後，我所希望的是能打造出一個更好的系統，讓更多球員能獲得像我一樣成功的機會。」

柯爾提到，希望能打造出一套機制能讓聯盟持續進步、繁榮，「但目前聯盟中仍藏有許多缺陷、例如球隊蓄意擺爛、惡意操縱選手服務年資等等，上述都是會讓棒球迷不斷流失，損害整體聯盟的實力及選手權益的行為，這些都是聯盟必須做出的改變和調整。」

「最後，我想說的是我們年復一年的爭取都是希望能呈現出棒球最棒的一面。將商業面撇除在外的話，我們能在上述兩個方面做出改變是非常重要的，我們都很熱愛這項運動及所有球員，球員們將自己過去的經驗及智慧傳承下去，同時爭取讓下一代的球員能有更好的棒球環境，將棒球推向一個過去我們是年輕球員時未曾體驗到的高度。」

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