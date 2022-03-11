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T1》庫薩斯和胡瓏貿聯手拿54分 海神贏雲豹

2022/03/11 21:45

高雄全家海神庫薩斯 （左）進攻籃框。（記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕T1聯盟高雄全家海神今靠著217公分「白色巨塔」庫薩斯肆虐禁區拿32分，加上本土一哥胡瓏貿進帳22分，終場以106：100擊退桃園雲豹。

胡瓏貿 （中）切入上籃。（記者田裕華攝）

雲豹在54天重返主場中原大學體育館，只是球隊卻出現傷兵，射手杜譽城因右膝前十字韌帶斷裂，本季確定報銷，好消息是，選秀首輪挑中的羅振峰今天終於歸隊。

海神開賽就給對手下馬威，拉出22：9的攻勢奠定領先，最大差距達22分，不過，羅振峰第2節最後4分43秒上陣後，一人連進兩球也開啟追分攻勢，加上隊長鄭瑋展現外圍火力，第3節一度追到只差2分。

但身為聯盟龍頭的海神並非省油的燈，在64：62後就凍結對手得分，拉出14：1的攻勢擴大領先，決勝節也成功擋住雲豹的強勢反撲，拿下近3戰第2戰，以13勝5負穩居第一。

庫薩斯24投15中拿32分外帶9籃板，胡瓏貿有22分、5籃板、5助攻，于煥亞投進4顆三分球，拿15分。雲豹部分，洋將戴維斯拿26分、21籃板，隊長鄭瑋投進6顆三分球、拿21分，吉倫同樣有21分進帳，復出的羅振峰出賽15分鐘，拿4分、1籃板。

張智峰（右）中距離出手。（記者田裕華攝）

于煥亞（中）將球傳出。（記者田裕華攝）

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