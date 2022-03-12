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美國女籃明星選手俄羅斯被捕 恐淪與西方談判籌碼

2022/03/12 00:48

〔中央社〕身高205公分，曾替美國拿下2面奧運金牌的女籃選手格琳娜（Brittney Griner）前往俄國打球，卻在機場據傳因持有大麻油被捕，而當前局勢使得援救她的工作更為棘手。

澳洲廣播公司（ABC）報導，31歲的格琳娜受到俄國重金邀約前往莫斯科打球，卻在機場被捕，從一名高薪運動明星，變成俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能拿來與西方談判的籌碼。

格琳娜是全球最知名女子運動員之一，也是LGBTQI權益熱中倡議者，帶動籃球文化的真正改變。但她卻在俄羅斯遭到拘押，而她的備受矚目身分可能會反倒不利。

美國正加強制裁俄國入侵烏克蘭，鎖定對象包括石油和天然氣產業、富豪遊艇以及銀行帳戶等。

隨著華府和莫斯科緊張情勢持續升高，部分專家擔心格琳娜如今恐陷入牽涉更廣地緣政治困境。

格琳娜被逮捕的細節疑雲重重，既不清楚她究竟何時被捕，也不知道她可能面臨哪些罪名。

俄羅斯海關總署（Russian Customs Service）3月6日宣布，2月在莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）扣留了一名從紐約飛抵莫斯科的運動員。

海關沒有點名格琳娜，但公開了一段影像，稱在對一名「美國公民，2屆奧運籃球金牌得主」進行安檢時，在行李箱內查獲「含大麻油」油盒，並對此展開刑事調查。

當局表示，她在俄國可能面臨5至10年有期徒刑。

曾替美國駐莫斯科司法單位工作8年的華府律師費史東（Tom Firestone）表示：「這是非常嚴重狀況。當前政治情勢使得她的處境更糟。」

費史東不確定格琳娜被捕是否與烏克蘭情勢有關，尤其如果事件是發生在俄國2月24日侵烏前。但他擔心由於美國對俄國採取空前制裁手段，在目前政治氛圍下，事態會變得更加棘手。

他說：「第一個原因在於，莫斯科的美國使館人力現在嚴重不足，因此她沒辦法得到來自大使館通常會有的關注。」

他表示，另一個問題在於當前政治氛圍。費史東指出，格琳娜也可能變成宣傳工具。「她可能會變成一枚旗子，被拿來用於宣傳：美國人把毒品帶進來我國，他們正在毒害我們的國家。」

格琳娜和她的妻子結婚將近3年。籃球記者與作家史博威（Tamryn Spruill）說，格琳娜是籃球界標誌性人物，她公開性向，激勵了體育界持續改善LGBTQI選手的待遇。

但她擔心格琳娜在限制同志權益的俄國恐會更加危險。「她是非常馳名運動員，國際知名，她又是黑人，而且是女同志。我瑟瑟發抖，我得知消息後非常難過，我知道她在那裡很不安全。」

過去7年，格琳娜都在美國女子職籃（WNBA）季外飛往俄國打球。據稱她在海外每個球季可賺進100萬美元。

相較於NBA頂尖球星可以進帳數千萬美金，女子選手的最高基本薪資只有20萬美元。1110311

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