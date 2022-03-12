晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》左膝受傷後發長文吐心聲 麥卡洛：在這的經歷很不可思議

2022/03/12 07:12

麥卡洛上籃時受傷退場（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北國王洋將麥卡洛因左膝前十字韌帶撕裂，本季回歸幾乎無望，而他也在昨天發文首度談到此事，遺憾來台獻技的時間短暫，但很珍惜這段意外之旅，之後會接受治療，努力重返球場。

麥卡洛在週二對到桃園領航猿時，首節因切入意外傷到左膝，當下就傷退送醫，並由球團宣布他的傷勢狀況，他昨天在Instagram表示，其實自己發文時談及此事內心也充滿煎熬，畢竟來台打球卻因為突如其來的傷勢而縮減。

儘管在台灣只有短短3個月，但麥卡洛表示，很開心結交到很多好朋友，即便大家母語不同，相處都十分融洽，此外，也認識了很多意想不到的人，因此很感謝國王總經理毛加恩給他來台打球的機會，「我在這的經歷太不可思議，無論場上或場下，得到數千名粉絲的力挺。」

麥卡洛最後也引用NBA傳奇球星布萊恩曾說過的話勉勵自己，也許會因為自己不幸的經歷感到生氣、失望或是挫折，甚至想要嚎叫、哭泣，而且醒來之後會發現這一切太過真實，而祈求時間回到人在球場的那一天，但終究得向前看，專注在接下來的治療，「即便復原之路很漫長，但當你專注在微小的目標，你會在挫折之中探索到美好的地方。」

麥卡洛為2015年NBA選秀會首輪第29順位新秀，曾效力籃網、巫師，後續也曾到中國、菲律賓和南韓聯賽等經驗，本季他在P. LEAGUE+也展現優秀的得分能力，總計出賽7場，繳出場均20.9分、8.6籃板、1.7助攻、1.1阻攻，是球隊戰績排在前段班的功臣之一，而國王隊將全力協助他的治療與修復，後續規劃待雙方討論後再另行公佈。

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。