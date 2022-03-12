PLG》左膝受傷後發長文吐心聲 麥卡洛：在這的經歷很不可思議

麥卡洛上籃時受傷退場（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕新北國王洋將麥卡洛因左膝前十字韌帶撕裂，本季回歸幾乎無望，而他也在昨天發文首度談到此事，遺憾來台獻技的時間短暫，但很珍惜這段意外之旅，之後會接受治療，努力重返球場。

麥卡洛在週二對到桃園領航猿時，首節因切入意外傷到左膝，當下就傷退送醫，並由球團宣布他的傷勢狀況，他昨天在Instagram表示，其實自己發文時談及此事內心也充滿煎熬，畢竟來台打球卻因為突如其來的傷勢而縮減。

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儘管在台灣只有短短3個月，但麥卡洛表示，很開心結交到很多好朋友，即便大家母語不同，相處都十分融洽，此外，也認識了很多意想不到的人，因此很感謝國王總經理毛加恩給他來台打球的機會，「我在這的經歷太不可思議，無論場上或場下，得到數千名粉絲的力挺。」

麥卡洛最後也引用NBA傳奇球星布萊恩曾說過的話勉勵自己，也許會因為自己不幸的經歷感到生氣、失望或是挫折，甚至想要嚎叫、哭泣，而且醒來之後會發現這一切太過真實，而祈求時間回到人在球場的那一天，但終究得向前看，專注在接下來的治療，「即便復原之路很漫長，但當你專注在微小的目標，你會在挫折之中探索到美好的地方。」

麥卡洛為2015年NBA選秀會首輪第29順位新秀，曾效力籃網、巫師，後續也曾到中國、菲律賓和南韓聯賽等經驗，本季他在P. LEAGUE+也展現優秀的得分能力，總計出賽7場，繳出場均20.9分、8.6籃板、1.7助攻、1.1阻攻，是球隊戰績排在前段班的功臣之一，而國王隊將全力協助他的治療與修復，後續規劃待雙方討論後再另行公佈。