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MLB》三屆塞揚有望「終身道奇人」 王牌克蕭點頭續約

2022/03/12 07:45

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕33歲道奇巨投克蕭（Clayton Kershaw）去年季後成為自由球員，動向備受關注，據大聯盟官網報導指出，克蕭將與道奇續約，通過體檢後合約將會生效，迎接生涯的第15個賽季。

克蕭在2006年以第一輪第7順位被道奇選進，2008年初登大聯盟，至今14個球季都效力道奇，8次入選明星賽、獲獎無數，3度獲得國聯塞揚獎，2011年獲三冠王，2014年勇奪國聯MVP，2020年幫助道奇在世界大賽封王。

克蕭上季受傷勢影響，曾因前臂及肘部發炎2個多月未出賽，例行賽最後一場先發又再度發生同樣的問題，僅投1.2局提前退場，最終例行賽以22場出賽、10勝8敗防禦率3.55的成績作收，然而後來主帥羅伯斯（Dave Roberts）透露，克蕭雖沒有韌帶損傷並且無需動刀，但確定缺席季後賽。

克蕭3年9300萬美元合約去年到期，道奇選擇不提出合格報價，讓他生涯首度進入自由球員市場，球團並非不想留人，而是不願讓克蕭有選擇是否接受合格報價的壓力，雙方都得考量克蕭的健康狀況。

克蕭在3月19日將迎來34歲生日，最大問題就是健康，過去8個賽季，克蕭就因為肩膀和背部傷勢多次高掛免戰牌，2016年之後投球局數就沒超過180局以上。克蕭受訪時表示，春訓他會對此做好準備，今年身體很健康，但調整狀況比之前還要晚了一些。

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