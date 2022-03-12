T1》曾是上班族的羅振峰 「轉職」想像與現實有差

桃園雲豹羅振峰。（記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／桃園報導〕T1聯盟桃園雲豹在選秀會挑中的首輪新秀羅振峰，因傷勢緣故直到昨天才首度登場，職業生涯首戰出賽15分鐘，6投2中拿4分，另外帶1籃板。

191公分前鋒羅振峰來自UBA公開男一級勁旅高師大，在108學年度爆發繳出場均16.5分的成績，只是他該年畢業後並未延續籃球路，而是到日商當上班族，跟原本熟悉的籃球完全無關，但他假日還是會參加盃賽。

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在T1聯盟成立後，羅振峰獲邀投身選秀，成為雲豹首輪新秀，只是表現備受期待的他，季前因練球造成右腳腳趾骨裂，還拄著拐杖參加去年10月的季前記者會，直到昨天才首度登場。

羅振峰坦言，當時畢業想當個穩定上班族，會加入職籃也是被雲豹總經理蘇翊傑打動，而他提到職業隊的訓練強度比他想像中的要高出許多，也得花很多時間精進自己，因此跟原本預想中的球員生活有些許不同，也精實許多。

對於陣中有40歲資深後衛張智峰坐鎮，羅振峰提到，他除了經驗夠，也能成為球員與教練的溝通橋樑，讓球隊更凝聚力更強，而且張智峰的投籃很準，自己在隊內訓練的兩人小組投籃比拚幾乎都很少贏過前輩，也令他佩服不已。

傷勢並未完全恢復的羅振峰，昨天仍出賽15分鐘，他表示，很開心終於回到球場，即便碰到洋將，但他並不畏懼，第2節替補登場連續得分，點燃球隊反撲攻勢，只是美中不足的是無法幫球隊贏球，最終以100：106敗給高雄全家海神，週末要分別對上台啤英熊跟台南台鋼獵鷹。

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