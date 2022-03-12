MLB》人已在LA！鈴木誠也重啟談約 經紀人曝他最屬意這兩隊

鈴木誠也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本好手鈴木誠也在去年正式宣布將透過入札制度挑戰大聯盟，但卻遇上26年來首度封館，導致入札進度中斷，所幸聯盟與球員工會終於結束長達99天的勞資協議惡鬥，新球季預計將會在美國時間4月7日展開，鈴木誠也人也已經到了洛杉磯，將開始和眾家球隊談約，而經紀人則透露目前他最屬意的就是教士與巨人。

前廣島明星、也是號稱現役日職最強野手之一的鈴木誠也，上季出賽132場，敲138安，另有38轟、88打點，打擊率.317，OPS有1.072，生涯第二度拿下央聯打擊王，全壘打和打點分別名列第3和第4名。上季末與母隊達成協議，球季結束後將透過入札制度挑戰大聯盟，美媒也看好他簽下5年7500萬美元（約新台幣21億）大約。

請繼續往下閱讀...

先前因為大聯盟勞資協議協商失敗，日前宣告封館，交易以及簽約都無法進行，鈴木誠也首當其衝，只能等待封館結束後，才能重新談約，而昨天兩邊終於達成協議，結束99天的談判，稍早鈴木誠也在個人社群媒體發文，透露自己目前人已經到了LA，「其實，我已到洛杉磯了！在這邊投入練習，氣候也很棒，雖然沒想到（封館）會持續這麼久，但終於可以繼續前進了。」

在 Instagram 查看這則貼文 鈴木誠也（@seiya.suzuki.1）分享的貼文

然而30天的轉隊協商期限，被封館一耽擱停擺了10天，目前僅剩20天能與各隊會談，不過他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）信心十足地表示，他已經為恢復談判做好了充分準備，還爆料這位日職最強野手目前最屬意的隊伍就是教士和巨人，兩隊都是以西岸為基地，氣候溫暖​​，且都有大量日本僑胞。

不過除了上述兩隊，小熊、水手也是有意爭取鈴木誠也的球隊。此外，道奇、洋基和投打雙刀流名將大谷翔平所在天使隊也都對這位日職好手非常有興趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法