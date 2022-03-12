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MLB》又有人從日職投回大聯盟！火腿洋投獲紅雀2年1.6億約

2022/03/12 09:01

韋赫森從日職投回大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歷時99天的拉鋸戰，大聯盟封館終於宣告落幕，自由市場也即刻重啟，上季效力日職日本火腿隊的韋赫森（Drew VerHagen）獲紅雀賞識，簽下一張2年保障550萬美元（約新台幣1.6億）的合約，成功重返大聯盟。

韋赫森在2012年選秀第4輪被老虎選中，2014年大聯盟初登板至今127場比賽，都是以中繼為主，生涯拿下10勝10敗、防禦率5.11。主要球種是高速伸卡（40%）、滑球（30.4%），本季直球均速有150公里，K/9值達7.91，2019年他飄洋過海轉戰日職，在火腿隊效力2季，主投38場先發拿下13勝14敗，防禦率3.51，207.7局的投球中飆出215K。

大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）稍早在推特爆料韋赫森重返大聯盟的消息，根據其他美媒報導，據悉韋赫森是簽下2年保證約，2022球季年薪為250萬美元，2023球季則可以拿到300萬美元，另附帶激勵獎金。

紅雀一直都是酷愛從日職、韓職挑選球員的球隊，其中最具代表性的選手就是從日職巨人隊投回大聯盟的麥克拉斯（Miles Mikolas），他在回鍋後單季豪取18勝並列國聯勝投王，最後也和紅雀簽下4年延長合約，總值約6800萬美元（約新台幣21億）。

而紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）相當看好韋赫森，鼓勵他爭取球隊先發輪值，不過考慮到目前紅雀先發人才濟濟，從牛棚出發似乎更適合韋赫森，美媒也點出，韋赫森回鍋後能將自己在海外取得的成功延續下去，將能在球隊中大放異彩。

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