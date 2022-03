MLB》又有人從日職投回大聯盟！火腿洋投獲紅雀2年1.6億約

韋赫森從日職投回大聯盟。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕歷時99天的拉鋸戰,大聯盟封館終於宣告落幕,自由市場也即刻重啟,上季效力日職日本火腿隊的韋赫森(Drew VerHagen)獲紅雀賞識,簽下一張2年保障550萬美元(約新台幣1.6億)的合約,成功重返大聯盟。

韋赫森在2012年選秀第4輪被老虎選中,2014年大聯盟初登板至今127場比賽,都是以中繼為主,生涯拿下10勝10敗、防禦率5.11。主要球種是高速伸卡(40%)、滑球(30.4%),本季直球均速有150公里,K/9值達7.91,2019年他飄洋過海轉戰日職,在火腿隊效力2季,主投38場先發拿下13勝14敗,防禦率3.51,207.7局的投球中飆出215K。

大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)稍早在推特爆料韋赫森重返大聯盟的消息,根據其他美媒報導,據悉韋赫森是簽下2年保證約,2022球季年薪為250萬美元,2023球季則可以拿到300萬美元,另附帶激勵獎金。

紅雀一直都是酷愛從日職、韓職挑選球員的球隊,其中最具代表性的選手就是從日職巨人隊投回大聯盟的麥克拉斯(Miles Mikolas),他在回鍋後單季豪取18勝並列國聯勝投王,最後也和紅雀簽下4年延長合約,總值約6800萬美元(約新台幣21億)。

Free agency is underway officially: Drew VerHagen goes to Cardinals. $5.5M, 2 years. Former Tigers righty. @Feinsand