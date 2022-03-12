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MLB》「曾想過和他續約...」 紅雀總管談告別金廣鉉

2022/03/12 10:06

金廣鉉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕韓籍旅美左投金廣鉉日前結束2年旅美生活，以史上最高薪，4年總額151億韓元（約台幣3.8億）重返老東家SSG登陸者（前身SK飛龍），而長達99天的封館昨終於落幕，紅雀球團今召開記者會，總管莫茲里爾克（John Mozeliak）坦言曾希望能留下金廣鉉，但最終放棄選擇找尋其他機會。

金廣鉉2019年冬天申請入札，以2年800萬美元合約加盟聖路易紅雀，首年賽季就遇到疫情影響縮水，季末還被診斷出腎臟疾病，不過整體而言表現不俗，留下3勝0敗防禦率1.62的成績。去年賽季則出賽27場、其中21場為先發，總計7勝7敗防禦率3.46。

然而大聯盟自去年11月開始封館，勞資雙方協商始終未達共識，不僅自由市場停滯不前，聯盟預計也會取消更多場賽事，金廣鉉決定結束兩年旅美生涯、返回老東家。

莫茲里爾克金在記者會上談起金廣鉉時表示，讚美韓籍左投「和他一起累積了非常棒的經驗，這兩季他也為球隊做出了重要貢獻」，接著這位紅雀總管透露「當時他是我們制訂季後賽策略曾討論過的選手之一，所以那時候一直有在討論與他續約的事，但最終還是做出找尋其他機會的決定。」

紅雀主帥馬莫（Oliver Marmol）在回憶與金廣鉉共度的時光時，也表示「能跟他合作真的很開心，在他效力球隊的第二季我在當板凳教練，兩個人一起度過了蠻常的時間，也獲得更加了解他的機會，他是一位精力充沛的優秀選手，我衷心希望他在返回韓職後能取得更大的成就。」

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