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MLB》日兩大球星將道別旅美生活? 日媒爆：今年就回日職

2022/03/12 11:52

有原航平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美職史上第2長封館終於要落幕，昨大聯盟官方宣布，已與球員工會就新版勞資協議達成共識，今年球季可望於台灣時間4月8日展開，各隊可以162場打好打滿，然而稍早日媒卻驚爆，日籍球星有原航平、秋山翔吾都有可能告別旅美生活重返日職。

《日刊現代Digital》稍早撰文爆料，效力於遊騎兵隊的日籍投手有原航平和紅人隊的日籍強打秋山翔吾，今年都面臨合約最後一年，而這兩位球員很有可能在新球季中途就告別旅美生活，重新回到家鄉日本打球。

原本效力日職火腿隊的有原航平，前年休賽季透過入札制度挑戰大聯盟，12月與遊騎兵簽下2年620萬美元（約新台幣1.74億）合約，火腿則獲得124萬美元（約新台幣3485萬）的轉隊費，然而有原航平轉戰大聯盟首季表現差強人意，出賽10場戰績2勝4敗，防禦率6.64，開季不久肩膀還動刀直到去年9月才復出，遊騎兵先前將他移出40人名單，空出位置給佛提紐維奇（Mike Foltynewicz），不過最後他仍以小聯盟合約重回遊騎兵。

「我認為最有可能回來日本的球員，就是有原航平了，」熟悉大聯盟的日本體育作家友成那智在受訪時分析道，「遊騎兵現在正面臨重建，球隊一定會以培養年輕球員為目標，雖然有原曾因右肩受傷動刀，但在季種被移出40人名單相當罕見，即使本季在3A取得好成績，但重返大聯盟的可能性大概只有2到3成，我相信球隊不可能為了即將30歲的有原，放棄啟用年輕球員的機會。」

而日籍強打秋山翔吾，在紅人隊的處境也同樣相當艱難，秋山翔吾在2020年賽季前宣布挑戰大聯盟，最後以3年2100萬美元（約新台幣5.8億）合約加盟紅人，備受眾人期待，當時連俄亥俄州州長都親自出面歡迎他的到來，然而回顧過去2個球季，秋山翔吾的表現明顯不合格，不但飽受腿傷所苦，142場出賽打擊率為.224，1發全壘打都沒有，僅有守備偶有佳作。

秋山翔吾。（資料照，法新社）

「目前秋山大概被定位在5號外野手，打擊多是敲滾地球出局，雖然大聯盟生涯首季就被提名金手套獎，但因為左大腿後側拉傷，耽誤了賽前訓練營的時間，他的評價已經低於平均，」友成那智表示，「大聯盟本來就不太會想要35歲以上的選手，何況他兩年的表現還如此低迷，最早恐怕在5月就會被球隊釋出了吧...」

不過最後友成那智表示，雖然這兩位日本球員旅美生涯不如想像中順遂，不過若兩人重返日本，日職球隊恐怕仍會掀起一波搶人大戰，他也點名最可能出手爭人的就是讀賣巨人和阪神虎，而除了這兩支豪門球隊，原本兩人的母隊日本火腿、西武獅應該也都會來搶人。

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