NBA》帕總率馬刺逆轉爵士 生涯1336勝成史上最多勝教頭

「帕總」帕波維奇今天喜獲執教第1336勝，成為史上最多勝教練。（美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰強敵爵士，克服最多落後15分的劣勢，第4節拉尾盤上演逆轉秀，團隊共有6人得分上雙，在D.穆雷（Dejounte Murray）27分的帶領下，馬刺終場以104：102險勝爵士，「帕總」帕波維奇（Gregg Popovich）執教勝場數累積1336勝，正式超越尼爾森（Don Nelson）的紀錄，成為史上最多勝教頭。

「帕總」帕波維奇自1996年接掌馬刺兵符，一待就是20年，助隊拿下5座總冠軍金盃，生涯執教場次在今年突破2000場里程碑，目前共累積2030場，加上今天的勝利，帕總的執教勝場數來到1336勝，追平尼爾森的紀錄，並列成為史上最多勝教頭。

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馬刺今天團隊共有6人得分上雙，並助隊打破馬刺在第三節落後苦吞32連敗的紀錄，D.穆雷攻下全場最高的27分，外帶9籃板和5抄截，博爾特（Jakob Poeltl）和柯林斯（Zach Collins）皆貢獻15分，前者附帶11籃板，強森（Keldon Johnson）13分，J.理查森（Josh Richardson）11分。

爵士方面以米契爾（Donovan Mitchell）的24分最佳，另有7籃板和6助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）有17分、8籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）繳出13分、16籃板和5阻攻。

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