NBA》魔術班霸爆發繳代表作 灰狼奧蘭多踢鐵板連勝終結

魔術班巴今打出代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日連連告捷的灰狼，今作客奧蘭多出戰爐主魔術，卻意外踢到鐵板，魔術靠著班霸（Mohamed Bamba）繳出全場最高的27分，克服最多18分落後，在下半場上演逆轉秀，最後擋住對手反撲，終場就以118：110無情斬斷灰狼的6連勝紀錄。

灰狼首節反客為主，打完第一節就取得12分領先，次節前半灰狼再接再厲，打出一波9：3的小高潮，將領先分數擴大到18分之多，然而接下來他們令人詬病的防守問題卻又浮上檯面，找回準星的魔術隊在上半場打完先將分數縮小到僅剩6分。

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易籃後，灰狼防守還是沒有起色，反觀魔術在班霸、卡特（Wendell Carter Jr.）飆分帶領下越戰越勇，第三節打出37：28，直接將比分逆轉超前，灰狼在最末節後段雖然一度和魔術僅差3分，但追分時刻他們在三分外線手感全失，單節13投0中，錯過扭轉戰局的最後機會，最終就以8分之差吞敗，自2004年來最長的6連勝紀錄也遭到中斷。

魔術班霸此役繳出代表作，豪取全場最高27分還抓下12籃板，而卡特一人在第三節就獨攬12分，最後繳出20分10籃板的雙十成績單，華格納（Moritz Wagner）替補繳出18分6籃板，前狀元佛爾茲（Markelle Fultz）則有14分7助攻進帳；灰狼則由拿下25分的艾德華茲（Anthony Edwards）表現最佳，湯斯（Karl-Anthony Towns）雖然繳出21分，但關鍵追分時刻幾顆三分球都沒能命中，相當可惜。

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