HBL 4強》北一女大勝永仁22分 隊史第3張冠軍賽門票到手

北一女大勝永仁，取得隊史第3張冠軍賽門票。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL高中籃球聯賽女子甲級4強決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，北一女中共4人達到雙位數，並趁著對手三分球嚴重熄火，最終以83：61大勝永仁，取得隊史第3張冠軍賽門票，明日將與淡水商工、陽明高中對戰的贏家爭冠。

北一女榮膺本屆女子組頭號種子，本屆和永仁高中兩度交手各取1勝，但在最近8強賽交鋒，北一女靠著「閃電俠」宋瑞蓁下半場狂掃27分打出逆轉秀。

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北一女、永仁上屆在4強決賽交手，當時勝隊是永仁。北一女今在上半場取得雙位數領先，最大功臣是菜鳥黃子芸，她此仗繳出14分、9籃板，高三學姊康奕喬轟3顆三分球，進帳13分，蔡佑蓮斬獲14分，許麗薇3記三分球，拿下11分，宋瑞蓁6分、11籃板及5助攻。

北一女黃子芸。（記者林正堃攝）

北一女在100學年度封后為隊史最佳成績，在108學年度打入冠軍賽最終屈居亞軍，本屆再度重返冠軍戰，也是隊史第3次爭冠。

永仁無緣連兩年晉級冠軍賽，最大敗筆是三分球準星盡失，「三金釵」邱群琋、邱敬恩、張聿敏也是陣中得分達雙位數的球員，張聿敏繳出18分、20籃板，邱敬恩16分、11籃板，邱群琋攻下14分。

北一女蔡佑蓮。（記者林正堃攝）

北一女宋瑞蓁。（記者林正堃攝）

永仁邱群琋。（記者林正堃攝）

北一女大勝永仁，取得隊史第3張冠軍賽門票。（記者林正堃攝）

北一女大勝永仁，取得隊史第3張冠軍賽門票。（記者林正堃攝）

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