NBA》詹皇締前無古人紀錄 本季兩度飆破50分退巫師

37歲的詹皇狂砍50分，率領湖人大勝巫師。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近況低迷，近17場只拿下4勝，日前還爆冷輸給西部爐主火箭。當家一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天在主場迎戰巫師，37歲的他再度狂砍50分，率隊以119：105贏球。

37歲的詹姆斯6日面對勇士，燃燒小宇宙轟下本季新高的56分、，外帶10籃板，詹姆斯成為聯盟史上第一位，在21歲之前和35歲之後單場都能轟破50分的球員，締造史無前例紀錄。

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詹姆斯今天迎戰巫師拚上老命，上半場就攻下17分，而第三節更豪取19分助隊超前，第四節再度掌握戰局，全場拿下50分，更率隊打出14：4的攻勢帶走勝利，湖人終場以119：105大勝，賞給巫師2連敗。

詹姆斯今天狂砍6顆三分球，攻下本季單場次高的50分，另有7籃板和6助攻，他也以29.71分暫居聯盟得分王，他也成為NBA史上首位35歲以後至少2場轟破50分的球員。

湖人今天投進14顆三分球，孟克（Malik Monk）佔5顆三分挹注21分，霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）替補貢獻15分、5籃板和2抄截，而魏斯布魯克（Russell Westbrook）此役手感冰冷，11投2中僅獲5分，另有9助攻。

巫師以庫茲馬（Kyle Kuzma）的23分最佳，外帶7籃板，基斯伯特（Corey Kispert）投進5顆三分球得21分，八村壘替補拿15分、6籃板，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）有14分、14籃板雙十演出。

詹姆斯成為NBA史上首位35歲以後至少2場轟破50分的球員。（法新社）

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